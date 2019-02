SEPSI - DINAMO | Rednic, multumit de victoria cu Sepsi si constient ca nu poate face minuni: "Suntem departe, trebuie sa fim realisti!"

Dinamo a castigat la Sepsi, scor 1-0, si pastreaza vii sperantele unei calificari miraculoase in play-off. Rednic este multumit de evolutia echipei sale din primele doua etape, dar ramane realist.

Antrenorul lui Dinamo e constient ca va fi foarte greu pentru echipa sa prinda play-off-ul. Dinamo nu depinde doar de ea: dinamovistii trebuie sa castige ultimele meciuri ramase din sezonul regulat, iar echipele din fata sa faca pasi gresiti.

"Prima repriza ne-a apartinut. In repriza a doua am pierdut duelul la mijlocul terenului si ne-au blocat. Am avut si noroc in repriza a doua. Fiecare meci este foarte greu. Suntem constienti ca mai avem mult de munca. Sunt jucatorii noi care au venit si care acuza probleme, e normal ca ei se resimt. Ar fi pacat sa nu castigam cu Botosani. Suntem in grafic, dar nu ne gandim inca la play off. Suntem departe, trebuie sa fim realisti. Trebuie sa ne castigam toate meciurile, iar celelalte echipe sa se impiedice", a declarat Mircea Rednic la finalul partidei.