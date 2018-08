Cadou pentru calificarea miracoloasa: contract pe viata si salariu mai mare pentru Gnohere! Ce clauza ii pune Becali

Gnohere a fost eroul stelistilor in meciul cu Hajduk Split.

Gnohere a dat doua goluri a adus calificarea FCSB-ului in playoff-ul Europa League. Becali anunta ca nu il mai vinde si ca ii va oferi o marire de salariu.

"Pe Gnohere nu-l mai vand. Nu mai pleaca niciodata de la Steaua. Ii fac contract nou. Daca ne calificam in grupe, e posibil sa ii maresc salariul."

Patronul FCSB anunta ca ii va pune o clauza in contract lui Gnohere, legata de greutatea "Bizonului".

"Ii dau clauza. Mai primesti 30.000 de euro, dar cu clauza. Ii dau 10.000 de euro in plus pentru fiecare kilogram in minus. Daca se ingrasa la loc, imi da banii inapoi", a spus Becali la PRO X.

FCSB va juca cu Rapid Viena in playoff-ul Europa League.