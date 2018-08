FCSB - HAJDUK 2-1 | CA-LI-FI-CA-REEEE! FCSB merge in play-off dupa un gol marcat de Gnohere in ultima secunda! Meci dramatic pe Arena Nationala | VIDEO REZUMAT

Urmarim si comentam impreuna FCSB - HAJDUK pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.



FCSB - HAJDUK LIVE UPDATE



Urmareste tot ce se intampla la FCSB - Hajduk pe www.sport.ro. In premiera, doua camere vor sta cu ochii pe Dica si pe una dintre vedetele FCSB pe toata durata partidei! Aici ai trairile stelistilor asa cum nu vezi la TV!

Click aici pentru VIDEO LIVE (Dica si Man, urmariti pas cu pas)



Min 90+5 Final de meci! CA-LI-FI-CA-RE! FCSB se califica dramatic, cu un gol marcat in ultima secunda! Rapid Viena este adversarul FCSB din play-off!

Min 90+3 GOOOOOOOOOOOOOOOL FCSB! Gnohere da lovitura in ultimele secunde dupa o centrare perfecta a lui Benzar.



Min 82 GOL Hajduk! Said inscrie printr-o lovitura puternica de de cap din 6 metri central. FCSB mai are la dispozitie 10 minute pentru a mai inscrie o data!

Min 75 Sutul lui Dennis Man, pe coltul scurt, prin de portarul lui Hajduk.

Min 70 Ocazie uriasa ratata de Teixeira.



Min 54 GOOOOOL FCSB! Gnohere executa si marcheaza!



Min 53 Nedelcu se prabuseste plin de sange pe teren. Se pare ca ar fi fost lovit de un obiect aruncat din tribune.

Min 52 Penalty pentru FCSB. Arbitrul nu a dictat initial penalty pentru 11 metri, insa s-a razgandit la interventia tusierului.

Min 48 Cea mai importanta faza de atac a FCSB, oprita de arbitri pentru offside la Gnohere.

Min 46 A inceput repriza a doua!



Min 45+3 Final de prima repriza!

Min 45+1 Tanase primeste un cartonas galben si nu va putea in play-off, daca FCSB se va califica.



Min 44 Gnohere trage defectuos din coltul careului de 16 metri si iroseste un contraatac extrem de periculos al FCSB.

Min 22 Cea mai mare ocazie a meciului apartine croatilor: apararea lui Dica luata prin surprindere.



Min 15 Dica, obligat sa faca rapid o schimbare: Nedelcu intra in locul lui Filip!

Min 11 Pintilii, pus la pamant de un body check al lui Said.



Min 10 Croatii arunca in o minge in fata portii. Nu ajunge nimeni la centrare

Min 1 A inceput partida!



ECHIPELE DE START:



FCSB: Balgradean - Benzar, Planici, Balasa, Morais - Pintilii, Filip - Man, Tanase, Teixeira - Gnohere

Rezerve: Andrei Vlad, Dragos Nedelcu, Florinel Coman, Olimpiu Morutan, Antonio Jakolis, Ovidiu Popescu, Raul Rusescu



Hajduk: Josip Posavec - Josip Juranovic, Stipe Vucur, Bozo Mikulic, Borja Lopez - Stanko Juric, Mijo Caktas, Hamza Barry - Ahmed Said, Mirko Ivanovski, Andre Fomitschow

Rezerve: Marin Ljubic, Edin Sehic, Adam Gyurcso, Michele Sego, Ante Palaversa, Jairo, Ardian Ismajli

Arena Nationala, luata cu "asalt" de fani



FCSB - Hajduk, ora 21:30, in direct la ProTV, este meciul care poate duce echipa lui Dica in play-off-ul Europa League.

In tur, Hajduk - FCSB s-a incheiat la egalitate, scor 0-0. Din superstitie, Dica nu a exersat loviturile de la 11 metri. Antrenorul FCSB este sigur ca va obtine calificare in play-off in cele 90 de minute.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat la Ora Exacta in Sport ca nu are nicio emotie inainte de partida din aceasta seara.



"O sa ne calificam diseara. Hajduk e o echipa care e sub noi. Jucam acasa, cred ca vom marca goluri. Asa cred. Pericolul nu vine de nicaieri. Nu cred ca sunt un pericol cei de la Hajduk. Asa simt. Ii batem cu 2-0", a spus Becali la Pro X.

Trei jucatori pot rata partida tur din play-off



FCSB are ca principal obiectiv calificarea in grupele Europa League in acest sezon, primul obstacol fiind in aceasta seara in direct la Pro TV, partida retur contra celor de la Hajduk Split. Dupa 0-0 in tur, echipa lui Nicolae Dica are nevoie de o victorie pentru a ajunge in play-off.

Stelistii sunt si cu gandul la urmatorul duel din Europa League in eventualitatea in care trec de Hajduk - 3 jucatori sunt in pericol de suspendare pentru partida tur in cazul in care primesc cartonas galben in aceasta seara: Eddy Gnohere, Florin Tanase si Junior Morais!

Regulamentul UEFA l-a deranjat pe Mihai Stoica: "Nu este normal ca la o echipa sa se contabilizeze avertismentele chiar daca intra din turul 1 preliminar si joaca inainte de faza grupelor cu o echipa cu mai putine meciuri" a declarat managerul sportiv al FCSB-ului.

Pe langa cei 3 jucatori in pericol de suspendare, si altii pot fi suspendati pentru returul din play-off, daca primesc galben si in aceasta seara, si in partida tur din play-off: Balgrandean, Benzar, Momcilovic, Teixeira, Qaka, Balasa, Planic.



Kopic: "Sansele sunt egale!"

"Am avut doua meciuri grele, cu FCSB si Rijeka, si am incercat sa ne recuperam cat mai bine. Suntem constienti ca ne asteapta un meci foarte greu. FCSB evolueaza in fata propriilor suporteri si sunt sigur ca vor juca foarte agresiv. Dar cu o pregatire tactica buna si cu o atitudine corecta putem obtine un rezultat bun aici. Este foarte important sa facem cel putin acelasi joc din tur. sansele sunt 50-50% dupa prima mansa pentru ca FCSB este o echipa care are calitate. Au jucatori tineri talentati, dar si cativa mai experimentati. De aceea consider ca sansele de calificare sunt in acest moment egale.

Am auzit ca sunt asteptati aproximativ 30.000 de spectatori la meci, trebuie sa ne pregatim pentru orice. E important sa avem nivelul maxim de concentrare pe parcursul intregii partide. Celor de la FCSB le place sa aibe posesia, sa puna presiune atunci cand au balonul. Dar suntem aici pentru a obtine un rezultat bun si a ne califica in turul urmator. Am vazut ca nu este tocmai bun gazonul de pe Arena Nationala, dar oricum este mai bun decat cel de la Split. Ne vom adapta, este ceva normal pentru noi pentru ca am mai jucat pe asemenea terenuri" a declarat antrenorul lui Hajduk Split, Zeljko Kopic.

Dica: "Balasa va juca"

"Urmeaza o partida foarte importanta pentru noi cu un adversar dificil. in tur a fost un meci foarte greu, un meci de lupta si cred ca acelasi lucru se va intâmpla si mâine seara. intâlnim o echipa cu talie, o echipa agresiva. Sper ca gazonul de pe Arena Nationala sa arate mai bine decât la ultima noastra partida, cea cu Poli Iasi. Dar asta nu trebuie sa ne impiedice pe noi sa ne calificam. Indiferent de cum va arata gazonul, noi trebuie sa fim pregatiti sa dam totul, sa luptam pentru fiecare minge si sa ne calificam. A fost Mihai Stoica acum doua zile la Arena Nationala, iar gazonul nu este bun, nu este ca anul trecut, de exemplu. Dar mai rau ca la Split nu poate sa fie.

In meciul tur am obtinut un rezultat bun din punctul meu de vedere, chiar daca ne doream o victorie. Mâine insa trebuie sa reusim sa câstigam jocul. Hajduk are de la mijoc in sus jucatori care pot face diferenta. Si aici ma refer la Ivanovski, la Said, la Barry sau Caktas. Ei sunt jucatori importanti care pot face diferenta pe faza ofensiva. Sunt foarte buni la fazele fixe, fiind jucatori foarte inalti. Au 5 jucatori peste 1,85 metri. La Split am reusit sa-i tinem, doar pe final am avut o mica nesincronizare când a avut Balgradean acea interventie. Asa ca mâine seara trebuie sa le dam cât mai putine faze fixe pentru ca stim ca sunt periculosi. Trebuie sa le facem marcaj, sa fim mai concentrati la fazele fixe. De asemenea, trebuie sa avem rabdare la posesie, iar pe faza ofensiva, in ultimii 35 de metri sa luam actiuni 1 contra 1 si sa schimbam ritmul. Daca vom face ceea ce am facut in repriza a doua de la Medias atunci cu siguranta ne vom crea ocazii de a marca. Pentru noi conteaza foarte mult sa câstigam, cine va reusi sa marcheze nu are foarte importanta" a declarat Nicolae Dica.

Echipele probabile:

FCSB: Balgradean - Benzar, Balasa, Planici, Morais - Pintilii, Filip - Man, Tanase, Teixeira - Gnohere



Hajduk: Posavec - Vucur, Mikulici, Borja Lopez - Juranovici, Jurici, Barry, Caktas, Famitschow - Ivanovski, Gyurcso