FCSB - Hajduk | Pintilii: "Nimic nu e mai frumos decat sa castigi in minutul 90!" Cine a dat tonul NEBUNIEI in vestiar: "El a tipat cel mai tare!"

FCSB 2-1 Hajduk Split | FCSB s-a calificat in play-off-ul Europa League unde o va intalni pe Rapid Viena.

Mihai Pintilii a declarat ca victoria din aceasta seara cu Hajduk Split, succes obtinut in ultima secunda, este mult mai frumoasa decat cea cu din turul precedent cu Rudar. Pintilii a fost prins pe banca de finalul electrizant de meci si spune ca a trait la maximum fiecare secunda din finalul partidei de pe Arena Nationala.

Gnohere a fost cel mai vocal in vestiar. A reusit, prin cele doua goluri ale sale, sa califice echipa in play-off-ul Europa League si a dat tonul distractiei.

"Sunt epuizat si fericit. Multumim publicului pentru ca a fost senzational. Chiar nu stiam ce s-a intamplat cu Nedelcu, dupa aceea mi-am dat seama. E inadmisibil ce s-a intamplat. Nimic nu e mai frumos sa castigi in minutul 90. Am castigat cu 4-0, dar nu m-am simtit asa bine ca in seara asta. Eram pe banca si nu mai credeam. Mi-e greu sa descriu sentimentul cand dai gol in minutul 90, iti vine sa pleci oriunde, sa alergi.

Bizonul a tipat cel mai tare in vestiar. A dat doua goluri, era cel mai fericit", a declarat Mihai Pintilii la ProX.