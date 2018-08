Prima reactie a lui Dica dupa calificarea nebuna cu Hajduk: "Ne-a trecut glontul pe la ureche!" Singurul jucator, "blocat" la FCSB: "Mi-a zis patronul ca nu pleaca!"

FCSB 2-1 Hajduk Split | FCSB s-a calificat in play-off-ul Europa League unde o va intalni pe Rapid Viena.

Nicolae Dica recunoaste ca i-a trecut glontul pe la ureche, dar a precizat ca in momentul golului egalizator al croatilor s-a uitat pe tabela pentru a vedea ce minut este si a fost convins ca echipa sa va mai inscrie macar o data.

Gnohere a marcat golul decisiv, golul care a calificat echipa, iar Dica sustine ca atacantul francez va continua la FCSB indiferent de ofertele care vor veni.

"Ne-a trecut glontul pe la ureche, dar am avut incredere si am reusit sa marcam. Filip a spus ca nu mai poate sa continue jocul. E normal sa fie veselie, mai ales ca am castigat in minutul 90+3. Cand e mai greu e si mai frumos.

Rapid Viena e o echipa buna, dar nu am apucat sa ma uit la meciurile lor. Ne vom juca sansa si vom da totul pentru calificare asa cum am facut si azi. Din ce am discutat cu patronul, am inteles ca nu il va da pe Gnohere indiferent cati bani se vor da pe el.

Ma bucur ca suporterii au venit in numar mare la meci si baietii i-au rasplatit cu aceasta victorie. M-am uitat pe tabela sa vad ce minut este si m-am gandit ca mai sunt 10-12 minute si putem sa inscriem si sa ne calificam", a declarat Nicolae Dica la ProX.