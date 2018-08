FCSB - HAJDUK 2-1 | Cum sarbatoresc stelistii calificarea in play-off! Ce spune omul pe care Becali il considera vinovat pentru golurile primite de FCSB

FCSB a obtinut calificarea in play-off-ul Europa League dupa 2-1 cu Hajduk pe National Arena.

Harlem Gnohere le-a adus calificarea stelistilor atunci cand Hajduk parea deja calificata, in minutul 93.

Dupa meci, Junior Morais, unul dintre jucatorii criticati de Gigi Becali, a vorbit despre trairile echipei in timpul meciului.

"A fost un meci foarte greu. Cred ca ne-a fost un pic frica, dar la final ne-am calificat si am fost fericiti. Toata echipa stia ca trebuie sa dam gol, sa atacam neaparat si a iesit golul la final. Avem inca doua meciuri foarte grele in care trebuie sa ne facem treaba, sa ne calificam si sa intram in grupele Europa League. Trebuie sa ne concentram sa aratam cat mai bine", a spus Junior Morais la finalul partidei.

Despre Andrei Ivan, romanul care le va fi adversar in play off: "Un jucator care a jucat la Craiova si a demonstrat, dar si noi avem echipa foarte buna".

Despre cum sarbatoresc stelistii victoria: "Trebuie sa ne bucuram astazi si maine incepe munca. Duminica avem iar meci. Mergem mancam si apoi mergem la somn. Stam, vorbim despre meci, ne bucuram impreuna" .

Despre jucatorii tineri ai FCSB-ului: "Jucatorii tineri sunt foarte buni, au demonstrat si continua sa demonstreze. Denis Man, Morutan, Benzar, toti sunt jucatori foarte buni".