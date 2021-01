Drama cumplita a unui fotbalist din Romania: si-a pierdut ambii parinti de sarbatori, la o distanta de cateva zile unul fata de celalalt

Sarbatori negre pentru goalkeeperul Jan Turita!

Portarul tocmai a semnat cu Husana Husi, din liga a 3-a, la cateva zile dupa ce si-a incheiat contractul cu Stiinta Miroslava, liderul din prima serie a C-ului.

Fotbalul e insa nimic pe langa ce a trait Turita in ultimele saptamani. Jan si-a pierdut ambii parinti in decurs de doar cateva zile!

"Mama sa a murit in prima zi de Craciun, iar tatal sau la cateva zile distanta. "Nici in cele mai negre cosmaruri nu mi-am putut inchipui ca voi avea parte de astfel de sarbatori. Sa-ti pierzi ambii parinti intr-o perioada atat de scurta e cumplit. De durere dupa moartea mamei, s-a stins si tata. Raman cu amintirea lor vie, le voi fi recunoscator pentru modul in care ne-au crescut. Mama ne-a insuflat credinta, iar tata dragostea pentru fotbal, a fost si el fotbalist, dragostea pentru corectitudine, omenie, bucuria de a darui celui de langa tine pentru a-l face fericit. Asa am fost crescut", a spus Turita pentru liga2.ro.

Turita a mai jucat in cariera la Rapid CFR Suceava, CSM Pascani sau Bucovina Pojorata, la nivelul ligilor a doua si a treia din Romania.

