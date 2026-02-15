Liverpool s-a impus clar în fața lui Brighton, scor 3-0, într-un meci din „16-imile” din FA Cup.

„Cormoranii” au înscris prin Curtis Jones (42'), Szoboszlai (56') și Salah (68' - penalty) și s-au calificat fără mari emoții în „optimile” competiției.

Arne Slot a îngropat complet securea! Ce a spus despre Mohamed Salah după meci

Mohamed Salah a avut un start slab de sezon la Liverpool, iar Arne Slot l-a pus pe bancă în anumite partide din cauza formei slabe a egipteanului.

Între cei doi a apărut un conflict, după ce Salah a ieșit public și a criticat decizia antrenorului olandez.

După ce a revenit de la Cupa Africii, starul egiptean a avut o creștere vizibilă de formă, iar în acest moment a început să semene din ce în ce mai mult cu fatalistul din ultimele sezoane la gruparea de pe Anfield.

Salah a marcat în duelul cu Brighton și a oferit un assist, iar Arne Slot l-a felicitat la conferința de presă de după meci, adăugând și ce i-am plăcut lui cel mai mult în jocul fotbalistului său.

„Cred că lucrul care îmi place cel mai mult la Mo Salah în acest moment este faptul că îi ajută foarte mult și din punct de vedere defensiv pe colegii săi, iar asta este ceva foarte pozitiv.”, a spus Arne Slot după victoria 3-0 cu Brighton.

Aripa dreapta are șapte goluri și opt pase decisive în 27 de meciuri jucate pentru „cormorani” în acest sezon.

Mohamed Salah mai contract cu Liverpool până în vara lui 2027 și este cotat la 30 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Rezumat FA Cup | Liverpool - Brighton 3-0! Salah is back (14-02-2026)