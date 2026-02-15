Campioana României este obligată să câștige, așa cum a spus și Gigi Becali, pentru a rămâne aproape de zona locurilor de play-off. Cu 40 de puncte, FCSB este acum pe locul nouă, la egalitate cu Oțelul Galați.

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a făcut un anunț important înainte de meciul de la Craiova din campionat. Elias Charalambous va avea la dispoziție doi jucători care au lipsit în ultimele partide, pe Juri Cisotti și Daniel Graovac.

Cei doi au suferit leziuni musculare în meciul câștigat de FCSB cu FC Botoșani, scor 2-1. Acum, sunt gata de joc și, cel mai probabil, vor fi pe teren la Craiova.

Daniel Graovac și Juri Cisotti revin la FCSB pentru meciul cu Craiova

“Avem probleme, dar ambele echipe au probleme, iar pentru noi presiunea este gigantică. Pentru Universitata Craiova poate e mai important să ne arunce pe noi din play-off decât să câştige meciul ăsta, că lupta în trei e foarte echilibrată. O victorie a noastră ne oferă şanse mari de a accede în play-off şi ne aduce şi în lupta pentru titlu. Suntem la 10 puncte de Craiova şi ar fi şapte, adică 3 jumătate.

Şi noi avem meciuri cu Metaloglobus, la Arad, un meci complicat, şi cu U Cluj, dar putem câştiga tot până la sfârşit, doar că meciul de mâine e foarte complicat. Şi Cisotti, şi Graovac sunt bine, dar nu toţi sunt bine”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.

Confruntarea din Bănie are o miză uriașă pentru ambele formații. Universitatea Craiova a început etapa pe primul loc, cu 50 de puncte, după 14 victorii, 8 egaluri și 4 înfrângeri.

Oltenii au și cel mai bun parcurs pe teren propriu, cu 9 victorii în 13 meciuri și un golaveraj impresionant, 27-10.

De cealaltă parte, FCSB ocupă locul 8, cu 40 de puncte, și este obligată să obțină un rezultat pozitiv pentru a rămâne în cursa pentru play-off.