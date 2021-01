Napoli a deschis scorul cu Verona dupa doar 9 secunde! Lozano a inscris dupa o greseala uriasa a apararii celor de la Hellas. Este cel mai rapid gol marcat de napoletani in Serie A

Napoli a jucat in deplasare la Verona impotriva lui Hellas in etapa a 19-a din Serie A.

Baietii antrenati de Gennaro Gattuso a deschis scorul la chiar prima faza a meciului. Imediat dupa fluierul de start, Diego Demme a trimis o minge lunga spre Hirving Lozano, iar atacantul mexican a inscris profitand de greseala de incepator a lui Federico Dimarco.

Este cel mai rapid gol marcat de Napoli in Serie A. Ultima data cand napoletanii au inscris un gol in primul minut al unui meci de Serie A a fost in octombrie 2011 cand Cavani marca impotriva Cataniei, potrivit Opta Paolo.