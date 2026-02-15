În minutul 42, Pierre Kalulu, deja avertizat, a fost eliminat după un duel cu Alessandro Bastoni. Centralul Federico La Penna a acordat al doilea cartonaș galben, iar Juventus a rămas în inferioritate numerică.

Arbitrul La Penna riscă o suspendare drastică

Prestația lui La Penna va fi analizată de IFAB, organismul care supervizează arbitrajul în Italia, iar presa italiană notează că arbitrul riscă o suspendare pe termen lung.

Criticii scot în evidență faptul că dacă VAR ar fi intervenit imediat cu „On Field Review”, eroarea ar fi putut fi corectată și Kalulu nu ar fi fost eliminat.

Revenind pe teren, Inter a câștigat prin golul lui Piotr Zielinski din minutul 90 și rămâne lider în Serie A, cu 61 de puncte, urmată de AC Milan (53), Napoli (49), Juventus Torino și AS Roma (46).