Gaz Metan - Poli Iasi, LIVE TEXT de la 18:00 | Echipa lui Pancu are nevoie disperata de puncte pentru a parasi ultima pozitie. Mediesenii se pot apropia de locurile de playoff

Gaz Metan Medias se vor intalni in primul meci al zilei in Liga 1.

Gaz Metan vine dupa egalul din deplasare cu FC Arges, scor 1-1, iar in cazul unei victorii s-ar apropia la trei puncte de locul sase, ocupat DE Academica Clinceni.

Echipa antrenata de portughezul Jorge Costa este neinvinsa in ultimele trei etape. Pe langa egalul de la Pitesti, medisenii au invins pe teren propriu pe FC Voluntari si pe Viitorul Constanta, cu 2-0, respectiv 1-0.

De partea cealalta, Poli Iasi are nevoie disperata de puncte. Echipa lui Daniel Pancu se afla pe ultima pozitie a clasamentului, cu 15 puncte, la egalitate cu FC Voluntari, dar avand un meci mai putin disputat.

In cazul unei victorii, moldovenii ar urca pana pe pozitia a 13-a, depasind pe Astra Giurgiu, care a pierdut in aceasta etapa cu scorul de 1-4 in fata lui Sepsi.