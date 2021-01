OFICIAL | Mesut Ozil este jucatorul lui Fenerbahce! VIDEO cu clipul de prezentare al mijlocasului german

Fenerbahce a reusit sa dea o adevarata lovitura pe piata transferurilor.

Echipa care se afla in acest moment pe pozitia a doua in Superliga din Turcia a oficializat transferul lui Mesut Ozil.

Mare fan al lui Fenerbahce inca din copilarie, germanul cu origini turce si-a reziliat contractul cu Arsenal dupa ce a intrat in dizgratia antrenorului Mikel Arteta.

Ozil nu a fost inclus in acest sezon pe lista pentru Europa League, iar dupa inceperea sezonului a fost exclus si din lotul pentru meciurile de Premier League.

Campion mondial in 2014 cu nationala Germaniei, Mesut Ozil s-a transferat in 2013 la Arsenal de la Real Madrid in schimbul sumei de 47 de milioane de euro.

Sursa foto: Sky Sports