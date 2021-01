Dan Petrescu a inceput curatenia la Kayserispor! 5 fotbalisti au fost pusi pe liber inaintea super duelului cu Fenerbahce

Antrenorul roman se pregateste pentru duelul de foc impotriva lui Fenerbahce, care se va juca la Istanbul luni, 25 ianuarie, de la ora 18:00.

Potrivit presei din Turcia, inainte de aceasta partida, Petrescu a renuntat la cinci jucatori in urma sfaturilor primite de la staff-ul tehnic.

Jucatorii carora le-au fost reziliate contractele sunt mijlocasii Manuel Fernandes, Depe si Manzala si atacantii Uzun si Celik.

Aceasta decizie a lui Dan Petrescu vine in contextul in care Kayserispor a transferat de asemenea in aceasta iarna alti patru fotbalisti: fundasul dreapta Ramazan Civelek, fundasul central Ugur Demirok, mijlocasul Karlo Muhar si atacantul Anton Maglica.

Etapa trecuta, Kayserispor a invis campioana Turciei Istanbul Basaksehir pe teren propriu cu scorul de 2-0 prin 'dubla' lui Denis Alibec.