Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, aur la dublu mixt la WTT Star Contender Chennai 2026
Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu ( locul 13 mondial) au cucerit medaliile de aur în proba de dublu mixt la WTT Star Contender Chennai 2026.

Bernadette SzocsEduard Ionescu
Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au cucerit medaliile de aur în proba pe care au dominat-o la masa de joc de-a lungul zilelor de concurs din India, alături de antrenorul Mădălin Ionaşcu! 

Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, aur în India!

Perechea tricoloră de dublu mixt a reuşit a patra victorie, iar în ultima zi a oferit o demonstraţie de forţă la masa de joc în finala contra cuplului indian Yashaswini Ghorpade/Harmeet Desai (favoriţii 4, 33 mondial).

Cuplul Eduard Ionescu/Bernadette Szocs (favoriţii 2) a gestionat momentele de joc într-un prim set echilibrat, iar în al doilea, în care a cedat doar două puncte, şi-a eficientizat jocul cu lovituri şi mişcări precise în faţa adversarilor.

Sportivii români au menţinut ritmul superior până la final şi au ridicat primul trofeu WTT cucerit împreună după 3-0 (11-9, 11-2, 11-8) în finala din Chennai.

De-a lungul rundelor, tricolorii au mai câştigat cu: Cho Daeseong/Joo Cheonhui (Coreea de Sud) 3-2 (13-11, 9-11, 7-11, 11-9, 11-6), Anirban Ghosh/Anusha Kutumbale (India) 3-0 11-8, 11-4, 11-9) şi Oh Junsung (Coreea de Sud)/Miyu Nagasaki (Japonia) 3-1 (11-6, 6-11, 11-9, 11-0).

Cel mai lung zbor direct din lume durează aproape 19 ore și parcurge 15.000 km. Între ce orașe face legătura
Nici Messi, nici Ronaldo! El conduce topul celor mai bogați fotbaliști din lume
Este „noul Eriksen”: Eduardo Bove a revenit după 14 luni de pauză
UTA - FC Botoșani 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Duel direct pentru play-off
Atac dur la adresa lui Cristi Chivu după victoria cu Inter: „A bătut recordul de ipocrizie”
Dan Nistor a dezvăluit echipa pentru care și-ar fi dorit să joace: ”Au fani senzaționali”
Mission Impossible în drumul spre play-off! Echipa are 2 portari accidentați și debutează un puști la seniori
"Fără precedent!" Ce pedeapsă îl așteaptă pe Radu Petrescu după Petrolul - FC Argeș

Președintele lui Inter dă din casă: "Chivu ne-a surprins puțin"

Sorin Cârțu a dezvăluit ce sumă încasează lunar de la stat după 45 de ani de muncă: „Trebuie să mai crească”

Chivu, cu o mână pe titlu! Cum arată lupta pentru Scudetto după Inter - Juventus 3-2 și când ar putea fi meciul decisiv

Ce transformare! Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB, iar acum ”rupe plasele” la noua echipă

Nota primită de Chivu după Inter – Juventus! Presa din Italia vuiește după gafa de arbitraj din Derby d’Italia: ”Roșu inventat!”

Dan Nistor a dezvăluit echipa pentru care și-ar fi dorit să joace: ”Au fani senzaționali”
Ca și plecat de la Barcelona, Robert Lewandowski are contractul pe masă de la o rivală
UTA - FC Botoșani 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Duel direct pentru play-off
Mission Impossible în drumul spre play-off! Echipa are 2 portari accidentați și debutează un puști la seniori
Jucătorul de la FCSB a fost aproape să semneze: ”L-am avut și în birou”
Bernadette Szocs & Co., 'trase de urechi' după eliminarea de la Jocurile Olimpice: "Le-am zis!"
Programul din ziua 5 de la JO! David Popovici a câștigat bronzul la 100 m liber!
Eduard Ionescu, eliminat în optimi la China Smash 2025
Wow! Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european și vicecampionul mondial Alexis Lebrun! Ce scrie L'Equipe
Un italian a aflat la 75 de ani că avea dreptul la pensie în toți acești ani. A primit o sumă uriașă plus 1.400 de euro lunar

Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

Rusia l-a ucis pe Alexei Navalnîi cu toxină de broască, afirmă Marea Britanie și aliații săi

Pericolul ascuns al trendului caricaturilor realizate cu ChatGPT. Ce avertizează experții în securitate

