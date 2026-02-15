El se impusese deja în 2023 şi 2024. El egalează recordul lui Craig Hodges (1990, 1991, 1992) şi Larry Bird (1986, 1987, 1988).

Lillard a demonstrat că nu şi-a pierdut deloc abilitatea, chiar dacă a fost nevoit să renunţe la întreg sezonul 2025-2026 după ce a suferit o ruptură a tendonului lui Achile stâng în primăvara trecută, în timpul playoff-urilor. Jucătorul în vârstă de 35 de ani a părăsit Milwaukee Bucks pentru a se alătura Portland Trail Blazers, echipa sa de suflet (2012-2023).

Sâmbătă, el a înscris 29 de puncte în finala concursului, devansându-l pe Devin Booker (Phoenix Suns, 27), care a început mai bine cu nouă coşuri consecutive, şi pe debutantul Kon Knueppel (Charlotte Hornets, 17).

Lillard a fost aclamat de public într-un moment rar de emoţie de la începutul All-Star Weekend, unde sunetul la maxim încearcă să facă uitată lipsa atmosferei şi numeroasele locuri vacante.

„Deşi nu joc în acest sezon, liga mi-a permis să particip, să găsesc puţină competiţie, presiune, să văd fanii, este o experienţă frumoasă, de aceea continui, pentru a-mi construi moştenirea, pentru a-mi menţine reputaţia”, a declarat „Dame Time”, renumit pentru aruncările sale de la distanţă şi decisive.