Farul Constanța și Rapid București se întâlnesc de la ora 17:00, în etapa a 27-a din SuperLiga. Partida de la Ovidiu va fi transmisă în format LIVE TEXT pe Sport.ro și poate schimba lupta la titlu.

Ianis Zicu nu mai trage speranțe la play-off: „Nici nu mai contează!”

Antrenorul lui farul a fost întrebat înaintea duelului cu formația giuleșteană dacă echipa sa mai are șanse la play-off.

Având în vedere că Farul se află la opt puncte de locul șase, Ianis Zicu s-a resemnat și a transmis că este conștient de faptul că „marinarii” nu vor prinde play-off-ul în acest sezon.

„Lucrurile se comprimă și, în mare parte, știm unde o să fim la finalul sezonului regulat, pentru că șansele noastre la play-off nu sunt prea ridicate.

Dar acest lucru nici nu mai contează! Trebuie să fie bine și să câștigăm jocul (n.r. cu Rapid), să facem puncte și să ne îndeplinim celălalt obiectiv, clasarea pe locurile 7-8.

Situația antrenorului depinde de fiecare meci. Nu cred că în acest sport există ceva pe termen lung, cu toate că acest club a oferit stabilitate antrenorilor. Fie că a fost Gică sau de ceilalți, au avut răbdare.

Cu siguranță, atunci când nu au fost reușite sau au venit mai multe meciuri fără victorie, a intrat în discuție o schimbare a băncii tehnice.

Eu nu mă gândesc la acest lucru, ci doar să pregătesc echipa cât mai bine și să fie cu toții uniți pentru obiectiv”, a declarat Ianis Zicu, înainte de Farul - Rapid.

Farul se află pe locul 11 în Superliga și are 34 de puncte înaintea duelului cu Rapid, în timp ce giuleștenii au 49 de puncte și se află pe locul 2, la doar o „lungime” de liderul Universitatea Craiova.