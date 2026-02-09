Ionela Tîrlea împlinește 50 de ani. Ce face azi fosta mare atletă, vicecampioană olimpică la Atena și campioană mondială

Ionela Tîrlea, fosta mare sprinteră a României, împlinește azi 50 de ani. Stabilită în București, campioana mondială de la Maebashi lucrează de mai mulți ani la Comitetul Olimpic și Sportiv Român și face un excelent PR sportului românesc. Adulată de public prin felul în care lupta pentru fiecare fracțiune de secundă, sportiva descoperită la Vâlcea de Viorica Enescu deține și în prezent mai multe recorduri naționale ale României.

Ionela Tîrlea a fost specialistă în mai multe probe de viteză, deține medalii și în probele în aer liber, dar și indoor, iar actualii sportivi îndrăgostiți de probele de sprint o au model.

