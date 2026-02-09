Ionela Tîrlea împlinește 50 de ani. Ce face azi fosta mare atletă, vicecampioană olimpică la Atena și campioană mondială

Ionela Tîrlea împlinește 50 de ani. Ce face azi fosta mare atletă, vicecampioană olimpică la Atena și campioană mondială Atletism Ionela Tîrlea / Foto - Captură Pro TV Sport
Ionela Tîrlea e vicecampioană olmpică la Atena, în proba de 400 m garduri.

Ionela Tîrlea, fosta mare sprinteră a României, împlinește azi 50 de ani. Stabilită în București, campioana mondială de la Maebashi lucrează de mai mulți ani la Comitetul Olimpic și Sportiv Român și face un excelent PR sportului românesc. Adulată de public prin felul în care lupta pentru fiecare fracțiune de secundă, sportiva descoperită la Vâlcea de Viorica Enescu deține și în prezent mai multe recorduri naționale ale României.

Ionela Tîrlea împlinește 50 de ani

Ionela Tîrlea a fost specialistă în mai multe probe de viteză, deține medalii și în probele în aer liber, dar și indoor, iar actualii sportivi îndrăgostiți de probele de sprint o au model.

Ionela Tîrlea împlinește 50 de ani

"Lucrez la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, îmi place ceea ce fac. Sunt în sport, simt fenomenul în continuare, doar că nu de pe stadion. Pot să spun că din spatele lor, de la birou. Nu am experimentat niciodată dacă e un consum mai mare ca antrenor, dar mergând la competiții de atletism sau la cele de înot ale fiicei mele, îmi dau seama că un antrenor se simte ușor neputincios. Nu am fost tentată niciodată să mă fac antrenoare, dar nu se știe niciodată", spunea Ionela, anul trecut, pentru Sport.ro.

Ionela Tîrlea | Palmares, pe scurt

Vicecampioană olimpică – 400 m garduri (Atena 2004)

Campioană mondială indoor – 200 m

Dublă campioană europeană – 400 m garduri

Finalistă olimpică și mondială în mai multe ediții

Deținătoare a 17 recorduri naționale în probele de sprint și garduri

