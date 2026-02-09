Pentru echipa campioană au marcat Daniel Bîrligea (31', 43'), Darius Olaru (66') și Florin Tănase (79'), în timp ce de la Oțelul a înscris Zhelev (25').

Imediat după meci, Gigi Becali s-a arătat convins de faptul că echipa sa va prinde un loc în zona play-off-ului la finele sezonului regulat. Printre altele, finanțatorul de la FCSB ﻿a anunțat și transferul unui atacant.

Răsturnare de situație la FCSB! A picat transferul anunțat de Gigi Becali

Doar că lucrurile s-au schimbat după doar câteva ore. Transferul a picat, așa cum a anunțat Becali, iar FCSB nu va mai face niciun transfer în această perioadă de mercato.

”A picat transferul, da. Era din Olanda jucătorul. Nu cred că mai facem vreun transfer”, a spus Becali, potrivit digisport.ro.

FCSB, la două puncte de play-off

FCSB este acum pe locul opt, cu 40 de puncte, la două distanță de ultimul loc de play-off, ocupat de U Cluj. În următoarea etapă, campioana se va deplasa la Craiova pentru duelul cu Universitatea.

În ultimele trei etape ale sezonului regulat, FCSB este obligată să câștige pentru a nu-și complica misiunea. Pentru echipa lui Elias Charalambous vor urma Metaloglobus (acasă), UTA Arad (deplasare) și U Cluj (acasă).