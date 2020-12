Lista SECRETA a lui Becali! Jucatorii pe care ii vrea in ianuarie la FCSB si conditia clara pe care o pune ca sa ii aduca

Becali e multumit de lotul pe care i l-a facut lui Toni Petrea. Nu ia in calcul nicio achizitie spectaculoasa, desi recunoaste ca echipa are nevoie de intariri pe doua posturi.

Era milioanelor investite de Becali in achizitii a trecut. Acum, patronul FCSB are de gand sa ia doar jucatori liberi sau cu o grila de transfer foarte mica. Le-a transmis clar mesajul atat impresarilor care ii propun nume, cat si oamenilor din club.

"Am mai avea nevoie de un fundas central si de un atacant", a spus Becali pentru www.sport.ro in urma cu doua zile.

Sursele site-ului confirma ca jucatorii la care se gandeste Becali sunt Bouhenna de la Sepsi si Cardoso de la Gaz Metan. Ambii intra in ultimele 6 luni de contract in ianuarie, astfel ca sunt, practic, disponibili pentru sume mici.

Bouhenna (29 de ani) e liderul apararii lui Sepsi. Sub comanda lui Grozavu, echipa din Sf. Gheorghe s-a reintors in zona playoff. Bouhenna a fost unul dintre oamenii importanti in drumul spre locul 4, ocupat de Sepsi la finalul turului din sezonul regulat. Algerianul a mai fost aproape de FCSB la inceputul toamnei, cand criza Covid i-a facut pe sefii clubului sa caute cu disperare solutii de acoperire inaintea meciului cu Slovan Liberec din preliminariile Europa League. Atunci, partile n-au ajuns la nicio intelegere, insa discutia poate fi reluata in orice moment.

Celalalt jucator caruia Becali i-a dat 'like' e Dumitru Cardoso de la Gaz Metan. Si el in varsta de 29 de ani, Cardoso e in razboi cu sefii Gazului. Acestia nu l-au mai lasat sa plece, desi i-au promis ca o vor face in momentul unei oferte atractive pentru jucator. Propunerea de 100 000 de euro venita din Coreea de Sud nu i-a multumit, asa ca transferul principalului om de atac al lui Gaz Metan a fost blocat, spre nemultumirea fotbalistului. Desi nu e varf clasic, Becali crede ca 'Mitica' poate juca in aceasta pozitie la FCSB tocmai datorita calitatilor sale tehnice si a fotbalistilor pe care-i va avea alaturi intr-o linie de 3 exploziva. Man - Cardoso - Coman poate fi atacul stelistilor in 2021.

Adus tot de la Gaz Metan, Sergiu Bus n-a convins in prima parte a sezonului, iar Gigi il considera disponibil pentru transfer. Bus ar putea fi cheia afacerii Omrani, un alt jucator pe placul lui Becali. Omrani va fi, insa, greu de adus fara plata unei sume de bani. CFR cerea in urma cu doar un an nu mai putin de 3 milioane de euro pentru a-l lasa sa plece.