Victor Becali și-a spus sincer părerea despre subiectul arzător: următorul selecționer al României

Alexandru Hațieganu
România va juca în barajul pentru CM 2026 cu Turcia.

Victor Becali Mircea Lucescu Romania CM 2026 selectioner
Cu mari probleme de sănătate, Mircea Lucescu încearcă să conducă naționala României în barajul din martie - primul meci contra Turciei -, însă șansele sunt mici. În tot acest timp au apărut mai multe informații despre un înlocuitor al marelui tehnician, iar cei din Federația Română de Fotbal au comunicat de mai multe ori în privința subiectului.

Victor Becali, despre Mircea Lucescu

Impresarul Victor Becali și-a spus părerea recent și a comentat și subiectul Gheorghe Hagi, antrenor al cărui nume a fost vehiculat ca succesor pentru Il Luce. Hagi, patron la Farul, a renunțat la postul de tehnician la gruparea din Ovidiu, iar echipa 'marinarilor' e condusă în prezent de Ianis Zicu. Iată mai jos ce a spus Victor Becali.

Victor Becali a declarat la Sport Total FM: „În primul rând, pentru Lucescu cred că cel mai important lucru e să fie sănătos. Să-și vadă de sănătate, să își revină. Ăsta e lucrul cel mai important. Ca antrenor, a arătat ce a putut în lunga lui carieră. A avut o carieră lungă de antrenor.

Acum, nu știu… postul ăsta de selecționer nu se transmite așa, de la unul la altul. E o hotărâre a federației. Nu că vrea cineva sau că vrea Lucescu să-l lase pe Hagi. Cel puțin așa văd eu lucrurile, nu cred că merge așa. Este o decizie a federației. Ce vor decide ei? Nu știu, chiar dacă spune Lucescu că-l vrea pe Hagi. Nu e decizia lui. Naționala are un președinte al federației, are o conducere, are o comisie tehnică… ei decid.”

În câte secunde s-au epuizat biletele pentru meciul Turcia - România din play-off-ul Campionatului Mondial

Joi, 26 martie, ora 19:00, ora României, tricolorii vor întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul ”Besiktas Park”. Prețul biletelor a fost de 145 RON (27 euro), iar locurile vor fi repartizate în Peluza Nord. 

Au fost disponibile 2130 de bilete pentru suporterii români, care s-au dat în 20 de secunde, așa cum a scris Federația Română de Fotbal într-un comunicat oficial în urmă cu câteva zile.

Ce spune Marica despre Mircea Lucescu

  • Decizia luată de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia: ”Stați liniștiți”

În ultimul timp, au tot apărut în media informații cu privire la starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, selecționerul României, care a făcut investigații la spital.

La emisiunea Fața la joc!, difuzată în direct duminică după-amiază la Pro TV și pe VOYO, Ciprian Marica, fost internațional român, a intervenit și a dezvăluit ce a discutat cu Lucescu.

Marica a indicat că selecționerul a fost supus unor controale obișnuite de sănătate și că nu se confruntă cu nicio problemă. Mai mult decât atât, Marica a mărturisit că Lucescu i-a explicat și că va sta pe bancă în barajul cu Turcia.

”Am vorbit cu nea Mircea. Mi-a spus 'nu am nimic, sunt foarte bine, stați liniștiți, mă duc la control că am o vârstă, dar nu am nicio problemă și voi fi pe bancă la meciul cu Turcia”, a spus Marica. 

