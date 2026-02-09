Federația Română de Fotbal a anunțat astăzi, pe site-ul oficial, că o brigadă românească va conduce partida OH Leuven (Belgia) – Arsenal (Anglia) din play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal feminin, UEFA Women’s Champions League.

Iuliana Demetrescu va fi la centru, ea urmând a fi ajutată de asistenții Bianca Florea și Roxana Ivanov și de al patrulea oficial Ana Maria Terteleac.

Sebastian Colțescu, în camera VAR

În camera VAR se vor afla Sebastian Colțescu și Adrian Costreie.

Partida se joacă miercuri, 11 februarie, de la ora 19:45.

Cum se desfășoară competiția

Celelalte dueluri din play-off sunt Atletico Madrid – Manchester United, Paris FC – Real Madrid și Wolfsburg – Juventus Torino.

Învingătoarele din această rundă în dublă manșă vor întâlni, în sferturile de finală, pe primele 4 clasate din faza principală: FC Barcelona, Olympique Lyon, Chelsea și Bayern Munchen.