AVEM ACOPERIS la National Arena! :)) Nicusor Dan a facut anuntul pe Facebook. FCSB - Astra se joaca la Bucuresti

Primarul Bucurestiului Nicusor Dan anunta ca lucrarile de la National Arena s-au finalizat cu succes.

Dan spune ca raportul Corpului de Control a descoperit insa nereguli de procedura la interventiile de acest gen. De asemenea, Compania Municipala Tehnologia Informatiei Bucuresti SA, care avea responsabilitati in gestiunea acoperisului, stia despre defectiunile existente la instalatie, dar n-a atras atentia in niciun fel in legatura cu folosirea arenei.

Acoperisul a fost folosit cu incalcarea restrictiilor, spune primarul Bucurestiului. Conditiile de ninsoare au dus, de asemenea, la avarierea sa. Dan spune ca cei care se fac vinovati de neregulile pe care le-a descoperit vor avea de platit.

Primul meci pe National Arena dupa redeschiderea stadionului va fi FCSB - Astra, pe 15 ianuarie.