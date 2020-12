Mihai Stoica l-a atacat pe 'killer-ul' Stelei din 2006: "Sper ca stie sa citeasca!" Ce l-a deranjat pe managerul FCSB-ului si ce le-a transmis suporterilor lui Dinamo

Mihai Stoica a postat un mesaj pe o retea de socializare in care ii ironizeaza pe fanii lui Dinamo.

Managerul FCSB-ului a fost deranjat de petrecerea organizata de suporterii dinamovisti din Italia, la care a fost invitat si fostul fotbalist italian Massimo Maccarone.

Maccarone, care a inscris golul decisiv in revenirea lui Middlesbrough in fata FCSB-ului in returul semifinalei cupei UEFA din 2006, se afla intr-o relatie foarte buna cu fanii lui Dinamo datorita acelui moment.

Mai mult decat atat, fostul atacant italian s-a inscris si in programul socios initial de fanii dinamovisti, intitulat Program DDB.

Reactia din tabara echipei patronate de Gigi Becali nu a intarziat sa apara. Mihai Stoica i-a ironizat pe suporterii lui Dinamo pe o retea de socializare pentru faptul ca celebreaza eliminarea echipei ros-albastre din semifinalele unei competitii europene.

De asemenea, managerul FCSB-ului nu l-a iertat nici pe Maccarone, despre care a insinuat ca nu ar dispune de un nivel de inteligenta ridicat.