BREAKING NEWS: "E prima oara cand vad imaginile astea! Alexa e prietenul meu cel mai bun! Nimeni n-a simtit ce am simtit eu langa Alexa!" Anamaria Prodan, EXPLICATII COMPLETE! Ce spune de divort

Anamaria Prodan a vorbit pentru prima data despre incidentul de la finalul partidei dintre Astra si Botosani, cand l-a lovit pe Dan Alexa cu palma peste fata.

Anamaria regreta gestul pe care l-a facut. Invitata in platoul 'La Maruta', agentul spune ca cearta cu Alexa a plecat de la un transfer ratat al Astrei.

"Nu-mi face cinste. E prima data cand vad imaginile. Nu-mi place, e ceva oribil. Mi-e rusine de ce-am facut. Chiar daca sunt impulsiva, nu e o chestie normala. Mi-am aparat jucatorii si antrenorii de fiecare data mai aprig decat vezi aici, in imagini. Oamenii nu stiu fotbal, il vad la TV. Cand vine vorba de foarte multi bani, de stres, de performanta... Eu nu vreau sa dezamagesc pe nimeni, pe patronul acestui club, care mi-a dat atata incredere. Gestul asta al meu a umbrit atatea chestii frumoase... Sunt vulcanica! Cand vreau sa fie totul perfect si cineva imi reproseaza ceva, reactionez. Nu doar cu Dan am avut discutiile in contradictoriu.

A fost vorba de un transfer nereusit, cu toate ca dupa 45 de minute nu poti sa-ti dai cu parerea. Mai multa lume mi-a spus ca e vina mea. Am avut o discutie, nu mi-a convenit ceva, el s-a indarjit si m-a provocat. Niciun barbat pe pamantul asta nu se astepta la asa ceva. Cand am vazut cum au reactionat ceilalti barbati din fotbalul romanesc, pumnul asta trebuia sa mearga catre altcineva.

Alexa n-are autoritate? Pai, daca se enerveaza Alexa e jale pe vale! Stii cate mii de telefoane am primit? De la oameni politici, de la oameni de fotbal! Toti stiu ca sunt vulcanica. Nu stii ce reactii au femeile, niciodata nu stii. E greu sa lucrezi cu o femeie, sa stii. Nu-mi face placere, dar nu-s Lacul Lebedelor. Am crescut singura, pe strada, mi-am facut singura dreptate ori cu pumnul, ori cu vorba, ori cu o fapta buna", a dezvaluit Anamaria Prodan la PRO TV.

Anamaria: "Alexa e cel mai bun prieten al meu"

Impresarul spune ca nu a divortat de Reghecampf. Alexa e un prieten apropiat al familiei, insista Anamaria.

"Nu ne-am plictisit de subiectul asta, Anamaria Prodan si Alexa? E de 4 ani! Anamaria Prodan vinde cel mai bine in tara asta. Cate vizualizari sunt azi la subiectul asta? Alexa e cel mai bun prieten al meu! De ce sa fie gelozie? Fata aia bruneta era cu noi inauntru. Alexa e prietenul meu! Cei din fotbal care stau cu noi si vorbim non-stop zambesc cand aud de subiectul asta. E normal sa scrie ca divorteaza Prodan, cand se scrie asa ceva se iau bani. Intrebati-l pe Alexa de bruneta din imagini, e viata lui. Oamenii care vorbesc de noi n-au simtit niciodata ce am simtit eu alaturi de antrenorul Dan Alexa, echipe promovate si asa mai departe", a explicat Anamaria la PRO TV.