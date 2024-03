Regretul lui Jose Mourinho: "Florentino mi-a spus că nu este posibil"

Jose Mourinho a bifat la clubul din Serie A 138 de prezențe și a înregistrat o medie de 1.70 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Într-un interviu acordat pentru Fabrizio Romano, 'The Special One' a vorbit despre dorința de a antrena echipa națională a Portugaliei și despre ocaziile pe care le-a avut în trecut.

"Am avut ușa deschisă de două ori pentru prima reprezentativă. Prima dată s-a întâmplat când eram la Real Madrid. Dar Florentino mi-a spus că nu este posibil să combin ambele poziții. A doua oară s-a întâmplat cu câteva luni să fiu dat afară de la Roma, dar nu regret", a explicat Jose Mourinho.

???????????? EXCLUSIVE - José Mourinho: "I had the door open to be Portugal coach twice".

"First time when I was at Real Madrid but Florentino told me: no chance".

"The second time was at Roma, I was sacked few months later… but I don’t regret that because I’m happy with the reason". pic.twitter.com/hXgtTccuJI