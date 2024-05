Ruptură pe Anfield! Și-a șters toate pozele cu Liverpool de pe internet și despărțirea pare iminentă

”Blocată” pe locul trei în Premier League și eliminată din toate competițiile, Liverpool se gândește deja la următorul sezon, primul fără Jurgen Klopp după nouă ani de zile.

Mai multe staruri ar putea pleca de la echipă în această vară, iar printre aceastea se numără și Darwin Nunez (24 de ani), dorit de FC Barcelona. Nu doar interesul venit dinspre gruparea catalană l-ar putea convinge pe uruguayan să plece de la Liverpool, ci și ”ruptura” dintre el și fanii lui Liverpool.

Internauții au remarcat că sud-americanul și-a șters toate pozele cu Liverpool de pe rețelele sociale. Motivul? Nunez ar fi fost victima unui ”bullying” venit din partea fanilor săi, după evoluțiile sale din ultima perioadă.

În plus, pe internet a circulat și un videoclip de după meciul cu Tottenham, câștigat de Liverpool cu 4-2. Darwin Nunez a fost primul jucător care s-a îndreptat către vestiare, fără a-și saluta fanii alături de ceilalți colegi ai săi.

The first to head down the tunnel and then to delete his liverpool affiliated photos on Instagram isn’t a good look for Darwin Núñez. #LFC #Nunez???????? pic.twitter.com/fqv3QbNyVN