BREAKING NEWS! LOVITURA data de Craiova pe piata transferurilor! Valentin Mihaila pleaca in Serie A! Unde va juca si cat primesc oltenii

Parma incearca sa dea lovitura dupa lovitura pe piata transferurilor chiar inainte de incheierea perioadei de mercato.

Valentin Mihaila, starul de 20 de ani al Craiovei a ajuns la o intelegere cu Parma, anunta jurnalistul Gianluca Di Marzio pe site-ul oficial.

Suma transferului se ridica la 7-8 milioane de euro, conform sursei citate.

"Parma si-a asigurat transferul unuia dintre cei mai talentati jucatori romani", se arata in anuntul lui Di Marzio.

Cotat la 2.5 milioane de euro, Mihaila a atras atentia sezonul trecut la echipa U21 a Romaniei cand a inscris un hattrick in poarta Finlandei U21.

Starul Craiovei a strans 70 de meciuri oficiale in tricoul oltenior, a inscris 10 goluri si a oferit 13 pase de gol. In acest sezon nu a reusit sa inscrie in cele 5 aparitii.