BREAKING NEWS: Ianis Hagi la Glasgow Rangers! Decizia de ultima ora luata de Genk: ce se intampla cu Ianis

Ianis Hagi schimba echipa dupa 6 luni.

UPDATE 14:50: Ianis Hagi merge astazi la Glasgow pentru a semna cu echipa lui Steven Gerrard! Mijlocasul va pleca sub forma de imprumut la Rangers, pentru urmatoarele 6 luni! Scotienii au optiune de cumparare si il pot lua definitiv in vara pentru 5 milioane de euro.

Ianis Hagi nu a fost nici macar in lotul celor de la Genk in ultima partida de campionat si belgienii nu ii mai dau nicio sansa.

Jurnalistul Sven Claes de la ziarul Het Belang van Limburg anunta ca Ianis va fi imprumutat la o noua echipa.

Mijlocasul roman a ajuns la Genk in vara anului trecut in schimbul a 4 milioane de euro si mai are contract cu gruparea din Belgia pana in iunie 2024.

Trei goluri si patru pase de gol are Ianis la Genk, in 19 meciuri jucate. Ultima partida in care a evoluat a fost pe 22 decembrie 2019, in infrangerea cu 2-0 in fata lui Anderlecht. Atunci a intrat din postura de rezerva si a jucat 29 de minute.