Lovitura TERIBILA pentru Ianis Hagi! Nu mai prinde nici lotul la Genk! Anunt de ultima ora in Belgia

Ianis Hagi nu are probleme medicale, dar n-a prins lotul lui Genk pentru meciul de campionat cu Gent!

Ianis o duce rau in Belgia. Promisiunile facute la Genk inaintea transferului de la Viitorul nu s-au transformat in realitate. Folosit tot mai putin in ultimul timp, Ianis a aflat azi ca nu e nici macar in lot pentru jocul cu Gent, de maine!

Antrenorul Wolf a ales 20 de jucatori pentru deplasarea de pe terenul echipei aflate acum pe locul 2 in Belgia. Ianis nu e printre ei. Pe site-ul clubului, Ianis e trecut la capitolul 'neconvocati', excluzand astfel varianta unei probleme medicale.

"Pe Ianis nu-l va lasa antrenorul sa plece imprumut, e o situatie mai dificla. Sa speram ca va prinde cat mai multe minute", a spus selectionerul Radoi acum cateva zile, intrebat daca stie de posibila plecare a lui Ianis sub forma de imprumut la o alta echipa.

Ianis Hagi (21 de ani) a ajuns in vara la Genk in schimbul a 3,8 milioane de euro.