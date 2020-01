FANTASTIC! Marca l-a inclus pe Ianis Hagi printre MARILE VEDETE ale lui 2020 in fotbalul mondial! Langa cine apare

Marca publica azi un top al jucatorilor pe care fanii din toata lumea ar trebui sa tina ochii in 2020.

Desi nu traverseaza cea mai buna perioada la Genk, in Belgia, Ianis Hagi l-a convins pe jurnalistul Julio Maldonado Maldini, cel care a realizat topul. Maldonado a identificat 5 nume de jucatori care ii vor incanta pe suporteri in noul an!

"Nascut pe 22 octombrie 1998, joaca la Genk, care a platit patru milioane de euro pentru el. Este fiul lui Gica Hagi, fost jucator la Real Madrid si Barcelona", scrie Maldonado despre Ianis.

Alaturi de Hagi Jr., in top sunt ecuadorianul Leonardo Campana (ecuadorian, 19 ani, Barcelona de Guayaquil), Gonzalo Plata (ecuadorian, 19 ani, Sporting), Dele-Bashiru (englez, 20 de ani, Watford) si Kenneth Taylor (olandez, 17 ani, Ajax).