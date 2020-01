O noua sansa pentru Ianis Hagi? Genk si-a vandut decarul in Premier League, iar romanul ar putea profita

Vesti incurajatoare pentru Ianis Hagi.

Numarul 10 de la Genk, Mbwana Samatta, a fost transferat la Aston Villa, iar singura solutie in locul acestuia ar fi Hagi. Romanul nu a primit multe sanse in Belgia, iar acum pare o oportunitate buna sa prinda minute si sa il convinga pe antrenorul Wolf Hannes ca este jucatorul potrivit in spatele atacantilor.

Samatta, originar din Tanzania, a semnat un contract pe pantru ani si jumatate cu Aston Villa, unde ar putea debuta peste 10 zile, contra lui Bournemouth.

Hagi a bifat 19 meciuri in tricoul lui Genk, reusind doar 3 goluri, dar si 4 pase decisive. 6 milioane de euro este cota de piata a romanului, conform transfermarkt.com.