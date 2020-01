Ce spune Mutu despre posibilitatea de a-l CONVOCA pe Ianis Hagi la nationala chiar daca nu prinde minute la Genk. Cu cine vrea sa se sfatuiasca selectionerul

Din articol Vrea sa se sfatuiasca cu Victor Piturca

Adrian Mutu a sustinut o conferinta de presa in Spania.

Selectionerul nationalei de tineret a vorbit despre jucatorii pe care ii vrea in lot. Intrebat despre situatia lui Ianis Hagi de la Genk, Mutu a spus ca este dispus sa il cheme la U21 daca Mirel Radoi nu il va convoca, chiar daca nu are minute la echipa.



"Sper ca Ianis sa joace, in primul rand. Este jucator important pentru echipa nationala, nu vreau sa ma gandesc prea mult ca poate l-as avea la mine, ca are varsta si poate juca la U21.

Dar cred ca daca va juca cu continuitate, va fi selectionat la nationala mare.

Daca nu va fi chemat la nationala mare, il voi chema la tineret, chiar daca nu joaca", a declarat Adrian Mutu la conferinta de presa.

Vrea sa se sfatuiasca cu Victor Piturca

Adrian Mutu a fost intrebat daca a luat legatura cu fostul antrenor al Universitatii Craiova, Victor Piturca, cel care a fost printre cei mai vehementi aparatorii ai sai in momentul in care a fost anuntat oficial ca selectioner.

"Nu am vorbit cu dansul dupa ce am semnat. Am vorbit doar prin mesaje, dar vreau sa ma intalnesc cu dansul, vreau sa vorbesc putin cu el. Fiind foarte mult timp selectioner al Romaniei, sa imi dea niste sfaturi, pentru ca este in masura sa imi dea sfaturi.

As vrea sa vad cum vedea nea Piti lucrurile din postura de antrenor, sunt curios. Inclusiv ce s-a intamplat cu mine.

Am vorbit, ne-am impacat, nu stiu daca eram certati. Acum nu e niciun fel de problema, ii multumesc ca a vorbit frumos de mine. Crescand, te face sa iti para rau ca ai spus anumite lucruri cu ani in urma.

Multa lume vorbeste despre mine ca jucator, ceea ce nu are treaba cu cine sunt eu in acest moment. Incerc sa vorbesc cat mai putin acest lucru, una eram ca jucator, una sunt acum, ca antrenor", a adaugat Adrian Mutu la conferinta de presa.