Ianis Hagi e al 3-lea, FCSB are 2 jucatori in top, iar Stanciu nu e in primii 10! ASTA e clasamentul milioanelor: care sunt cei mai scumpi 10 fotbalisti romani ai momentului! Surpriza URIASA pe locul 1

Transfermarkt a actualizat cotele de piata inaintea deschiderii perioadei de achizitii in Europa.

In era sutelor de milioane de euro, romanii sunt departe si de cotele pe care le aveau in urma cu 10 ani! Cel mai bine clasat in topul banilor e Ionut Radu de la Genoa! Evaluarea transfermarkt il plaseaza pe portarul care a impresionat la nationala U21 la 15 milioane de euro. La 3 milioane 'distanta' e Razvan Marin. Cumparat cu 12,5 milioane de Ajax de la Standard Liege, Marin are o adaptare dificila in Olanda, unde a jucat tot mai putin in ultimele luni.

Dupa cei doi se deschide un gol care descrie caderea fotbalului din Romania la nivel european. Accidentat si cu putine aparitii la randul sau, Chiriches e al 3-lea, cu 6 milioane de euro, la egalitate cu George Puscas, Mitrita si Ianis Hagi! Dintre ei, numai Mitrita e titular cert la echipa de club. Olteanul e una dintre vedetele lui New York City si ar putea sa faca din nou pasul spre Europa daca evolutiile sale vor pastra trendul. Topul primilor 10 fotbalisti romani e completat de stelistii Coman si Man, apoi de Stefan Radu si Cicaldau de la Craiova.

Nicusor Stanciu e in afara top 10. E al 11-lea, cu 4 milioane de euro, aceeasi cota ca Budescu, Andone, Nedelcearu si Tudor Baluta!