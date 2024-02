A fost întrerupt șirul de victorii consecutive pe teren propriu! Echipa feminină a Barcelonei, primul egal după 79 de meciuri

FC Barcelona Femeni a câștigat titlul în Spania de opt sezoane consecutive, fiind fără rivale la nivel intern.

Formația antrenată de Jonatan Giraldez a încheiat la egalitate, scor 1-1, și a pus capăt serie de 79 de victorii consecutive, pe teren propriu.

Au trecut 1827 de zile de la ultima partidă, la care FC Barcelona Femini a pierdut puncte acasă, din 13 februarie 2019.

Formația catalană este lider în campionat după 17 etape, cu 49 de puncte, cu un avans de nouă puncte față de Real Madrid.

Barcelona Femeni’s 1-1 La Liga draw with Levante tonight saw them drop points at home for the first time in 70 league games ????

They last dropped points way back on the 13th February 2019 - a staggering 1,827 days ago ???? pic.twitter.com/Ypvry593Sj