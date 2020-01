Radoi a anuntat ce se intampla cu Ianis Hagi la Genk!!! Ce planuri au belgienii cu el

Mirel Radoi pregateste meciul cu Islanda de pe 26 martie (IN DIRECT LA PRO TV).

Radoi spera sa-i aiba alaturi de el pe cat mai multi dintre jucatorii alaturi de care a ajuns in semifinalele Euro U21 in 2019. Ianis Hagi nu va fi lasat sa plece de Genk, anunta Radoi. Marin, un alt jucator important pentru Romania, are o situatie incerta la Ajax. Mijlocasul ar putea fi cedat pana la finalul sezonului.

"Pe Ianis nu-l va lasa antrenorul sa plece imprumut, e o situatie mai dificla. Sa speram ca va prinde cat mai multe minute. Razvan Marin are si el o situatie dificila, dar a jucat in Cupa, apoi 30 de minute in campionat. Nu stiu ce planuri are antrenorul acolo. In ceea ce-l priveste pe Ionut Radu, cred ca va reveni ca titular la Genoa. S-au schimbat antrenori, s-au luat multe goluri, probabil ca s-au gandit ca daca schimba portarul se vor schimba si rezultatele. N-a fost asa, i-am spus si lui ca il vad inapoi titular in scurt timp", a comentat Radoi.