Ianis Hagi, doar rezerva in partida dintre Genk si Eupen! De cand nu a mai fost fiul "Regelui" in primul 11

Ianis Hagi este anuntat titular in partida Genk - Eupen de la ora 15:30.

Campioana Belgiei, Genk, va disputa astazi de la ora 15:30 pe teren propriu, meciul impotriva celor de la Eupen, meci contand pentru etapa a 21-a din Campionatul Belgiei. Inainte de acesta partida, Genk ocupa locul 8 in clasament cu 28 de puncte dupa 20 de meciuri, in timp ce Eupen se claseaza pe locul 13 cu 19 puncte dupa 20 de meciuri, inregistrand 4 infrangeri in ultimele 5 etape.

Ianis Hagi este doar rezerva in partida de la 15:30. Acesta nu a mai prins primul 11 din 30 septembrie, intr-un meci disputat de Genk pe teren propriu in fata celor de la St. Truiden. In acea partida, Ianis a jucat toate cele 90 de minute.

Echipa de start a celor de la Genk