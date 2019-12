Genk i-a decis viitorul lui Ianis Hagi! Ce se intampla cu tanarul atacant roman dupa ce nu a confirmat in Belgia

Ianis Hagi nu are un sezon grozav in Jupiler Pro League.

Desi a debutat cu gol in luna iulie, Hagi nu mai prinde minute la Genk: a fost rezerva in 5 din ultimele 9 meciuri de campionat.Gigi Becali a spus ca e dispus sa-l transfere sub forma de imprumut pe Ianis, dar presa straina anunta ca oficialii campioanei Belgiei sunt hotarati in privinta situatiei jucatorului.

Publicatia Voetbal Nieuws scrie ca "desi Ianis Hagi nu s-a ridicat la nivelul asteparilor si jucatorul nu ar refuza o plecare temporara, Genk nu inclina spre aceasta varianta". Contractul cu gruparea belgiana este valabil pana in anul 2024.

Atacantul roman a ajuns in Belgia in vara lui 2019 contra sumei de 4 milioane de euro platita catre Viitorul Constanta.