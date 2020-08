BREAKING NEWS: Hagi, PRIMELE EXPLICATII dupa ce a plecat de la Viitorul! Ce spune de ofertele pe care le-a primit: "Multe, serioase, clare!"

Hagi dezvaluie ca a luat de mult timp decizia de a se retrage la finalul sezonului de pe banca Viitorului si spune ca se simte pregatit pentru o noua provocare in cariera.

Hagi nu are probleme de sanatate, nici nu negociaza cu nimeni in acest moment. 'Regele' a vorbit despre zvonurile aparute imediat dupa anuntul sau surprinzator. Hagi vrea sa stea alaturi de familie si sa gaseasca o echipa care sa-l duca spre nivelul urmator in cariera. Antrenorul spune ca a avut oferte importante in ultimii ani, dar ca acum e in asteptare.

"Am zis ca e nevoie de ceva nou, de cineva care sa vorbeasca altfel, sa fie alta voce, alta decizie, alt mod de a forma si de a juca, poate. Asa am considerat eu, ca trebuie sa fac pasul asta inapoi si sa am alte provocari. Am nevoie de alta provocare, a fost o decizie personala. Cum si jucatorii pleaca, asa fac si eu. Am luat o decizie, nu stiu cat de buna e. A fost momentul, am calculat bine. Las spatiul si altora sa vina si sa demonstreze. Am trecut o etapa importanta, au trecut 10 ani, de acum am nevoie de o provocare mult mai mare si mai puternica. Am avut propuneri clare, concrete, concise, foarte bune.

Momentan, nu am nimic. Am vrut doar sa aduc ceva proaspat in filosofia si identitatea clubului. Nu am oferta, acum nu. Voiam putina liniste, cresc copiii, vreau sa stau cu ei, sa vorbesc, sa ma bucur de ei putin. Sunt deschis la orice, depinde de proiect. Trebuie sa fie unul castigator, de invingator. Asta e mentalitatea mea, vreau sa fiu cel mai bun.

Am stat impreuna cu familia ca niciodata cat a fost pandemia. Simt ca ar trebui sa mai am timp de Kira, de Ianis, de sotie. Sunt lucruri personale, logice, vreau sa stau cu familia, nu toata ziua munca. Eu chiar am muncit in 10 ani foarte, foarte, foarte mult. Am si produs foarte mult. Am ars mult si am facut performanta. Sunt obisnuit sa castig, mentalitatea nastra e sa castigam. Suntem puternici mental, generatia noastra. Noi asta transmitem jucatorului, asta transmitem in mediul in care stam. Vrem sa castigam.

Stiu cand trebuie sa ma odihnesc, cand trebuie sa ma deconectez, cand trebuie sa am grija de mine, am calitatea asta ca stiu sa am grija de mine. Presiunea exista, stresul exista, dar pe mine fotbalul nu poate sa ma oboseasca niciodata. Am timpul meu liber, stiu sa mi-l iau", a spus Hagi la Telekom Sport.