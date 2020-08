Viitorul aduce primii jucatori dupa numirea lui Ruben Barrera ca antrenor! "Am incercat sa-i pastram, dar vor merge acolo!"

Primele doua mutari de la Viitorul au fost anuntate chiar de Ioan Andone, presedintele lui Voluntari.

Viitorul Constanta si-a anuntat ieri noul staff tehnic, care este format in totalitate de spanioli.

Ruben Alfonso de la Barrera Fernandez va fi noul antrenor principal al echipei, dupa ce Gica Hagi a decis sa nu mai stea pe banca echipei.

Alexandru Matan (20 de ani) si Valentin Cojocaru (24 de ani) au fost imprumutati la Voluntari in sezonul trecut, insa vor fi rechemati la Constanta.

"Singurii cu care am discutat sunt Cojocaru si Matan, care se vor intoarce la Viitorul. Am incercat sa ii pastram, dar ne-au spus ca se vor intoarce la Viitorul", a spus Ioan Andone pentru Look Sport.

32 de meciuri a evoluat Matan pentru Voluntari in sezonul recent incheiat, pentru care a reusit sa inscrie un gol si sa ofere 3 assist-uri. Mijlocasul este evaluat la 550.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Valentin Cojocaru, fostul portar al FCSB-ului, a fost imprumutat de Voluntari in luna ianuarie a acestui an si a evoluat 19 de meciuri.