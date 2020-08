"Trebuie sa acceptam acest lucru!" Cum a comentat Zidane gafele DECISIVE ale lui Varane si ce spune despre viitorul sau pe banca lui Real Madrid

Real Madridul lui Zinedine Zidane (48 de ani) a fost eliminat de Manchester City din optimile Ligii Campionilor.

Real Madrid a fost infranta in deplasare la Manchester, scor 2-1, la fel cum a fost invinsa si pe teren propriu. Zidane bifeaza prima eliminare din Liga Campionilor in cariera sa de antrenor, insa spune ca per total a fost un sezon reusit pe banca madrilenilor si nu se gandeste sa paraseasca echipa:

"Suntem mandri de ceea ce am obtinut in acest sezon, acesta este fotbalul. Am pierdut cu o echipa buna si trebuie sa o acceptam. Am avut sansele noastre de a marca.

95% din ceea ce am obtinut in acest sezon a fost excelent. Trebuie sa acceptam acest lucru, trebuie sa fim foarte mandri de ceea ce am obtinut.

Sunt managerul lui Real Madrid pana in momentul in care se va intampla ceva iesit din comun. Nu trebuie sa mai intrebati despre viitorul meu. Cu totii ne vom odihni si vom reveni din nou in sezonul viitor", a spus Zidane dupa infrangerea cu City.

Zidane: "Nu am ce sa ii reprosez lui Varane"

Fundasul francez a gafat la ambele goluri marcate de 'cetateni' si a fost decisiv in soarta meciului.

"Nu am ce sa ii reprosez lui Varane. Trebuie sa ridice capul si sa mearga mai departe. Uneori chiar si cand dai totul, lucrurile nu ies asa cum vrei", a mai spus Zidane.