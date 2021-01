BREAKING NEWS: EXCLUSIV | Sumudica NU pleaca SINGUR in Turcia! Fotbalistul pe care il ia cu el a batut palma cu Rizespor: ACORD TOTAL intre cluburi

Marius Sumudica pleaca vineri in Turcia, unde o va antrena pe Rizespor pentru un sezon si jumatate.

15:50 CFR Cluj va incasa 400.000 de euro!

Ajansspor.com confirma transferul lui Djokovic la Rizespor. Potrivit turcilor, Rizespor i-a platit CFR-ului 400.000 de euro pentru Djokovic, iar croatul va avea un salariu de 600.000 de euro.

Oferta pe care ar fi facut-o Kayseri era de doar 100.000 de euro pentru CFR Cluj si 400.000 de euro pentru jucator.

Marius Sumudica nu va pleca singur in Turcia! Potrivit informatiilor obtinute de WWW.SPORT.RO, antrenorul va fi insotit vineri si de Damjan Djokovic!

Mijlocasul lui CFR Cluj a batut palma cu Rizespor si urmeaza sa semneze contractul.

Djokovic a fost in tratative avansate si cu Kayserispor, unde a fost dorit de Dan Petrescu, fostul sau antrenor.

Conform surselor sport.ro, diferenta a fost facuta de suma pe care a oferit-o Rizespor. Clubul lui Sumudica a plusat la oferta si a reusit sa ajunga la un acord cu CFR Cluj.

"Am fost intrebat de el, am spus ca un jucator bun. Eu tot timpul am incercat sa ajut cluburile din Romania. In momentul de fata, probabil va alege cea mai buna solutie pentru el. Ori sa mearga la Kayserispor, ori sa mearga la Rize", a spus Sumudica in aceasta dimineata la PRO X.

Trei titluri de campion si o Supercupa a Romaniei a castigat Djokovic in Romania cu CFR Cluj. 13 goluri si 15 pase decisive a reusit in 152 de partide.