EXCLUSIV | Sumudica este pe val dupa prima victorie la Rizespor: "Mi-au spus ca sunt cel mai bun antrenor din Turcia! In scurt timp voi antrena un club mare!"

Marius Sumudica este din nou in lumina reflectoarelor in Turcia.

Chiar daca nu a stat pe banca echipei sale, antrenorul roman de 49 de ani a obtinut prima victorie de cand a preluat pe Rizespor, chiar in fata fostei sale echipe, Gaziantep Gazisehir, scor 3-0.

Sumudica a vorbit in emisiunea Ora Exacta in Sport despre modul in care a pregatit acest meci si despre ambitiile pe care le are la noua echipa.

"A fost o treaba care i-a deranjat la momentul respectiv, nu mai vreau sa comentez, dovada stau comentariile fanilor de acolo care ma regreta. A fost o gluma pe care ei au perceput-o intr-un mod diferit.

Am pregatit meciul in doua sedinte pe Zoom cu jucatorii, le-am explicat ce trebuie sa faca. Au facut si am reusit sa castigam cu 3-0 in fata unei echipe care nu a marcat pentru prima data dupa 28 de meciuri.

Sper ca sezonul viitor sa formam o echipa puternica a campionatului cum am facut la Gaziantep. Cu siguranta vom face treaba buna. Am o echipa buna, cu potential, este un club stabil. Este un club care iti ofera conditii extraordinare. Am mai avut doua oferte din Turcia, dar am ales sa vin la Rizespor", a spus Marius Sumudica la PRO X.

De asemenea, antrenorul lui Rizespor a dezvaluit ca este foarte apreciat de oamenii de fotbal din Turcia pentru ce a reusit la Gaziantep si chiar unii dintre ei il considera cel mai bun antrenor din campionat.

"Eu sunt foarte apreciat acolo. Chiar am primit azi doua mesaje de la doi oameni de fotbal din Turcia care ma rugau sa ma cenzurez putin in timpul meciurilor si in scurt timp voi antrena un club mare din Istanbul.

Mi-au spus ca din punct de vedere tactic sunt cel mai bun antrenor din Turcia, dar ar trebui sa am un pic de echilibru si cu siguratna lucrurile ma vor duce spre o echipa din primele 4-5 din Turcia.

Promit sa fac lucrul asta pentru ca este in detrimentul meu daca nu il voi face", a dezvaluit Sumudica.