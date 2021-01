ULTIMA ORA! Sumudica a facut primul transfer la Rizespor: mijlocas de nationala care a fost aproape sa ajunga la FCSB

Marius Sumudica a fost anuntat oficial marti la echipa de pe locul 16 din Turcia.

La numai o zi de la instalarea noului antrenor, Rizespor a anuntat si primul transfer la iernii. Clubul turc a informat prin intermediul site-ului oficial ca a ajuns la o intelegere cu mijlocul defensiv de 29 de ani Erik Sabo de la Karagumruk.

"Internationalul slovac Erik Sabo, dear to inscribe 9 goluri in 33 of meciuri in sezonul trecut si 5 goluri in 12 meciuri in acest sezon in semnat a contract for an one jumatate cu clubul verde-albastru.

Ii uram bun venit lui Erik Sabo, care va purta tricoul cu numarul 52, si ii uram mult succes! " , A precizat clubul turc in comunicat.

Erik Sabo ???????? pic.twitter.com/6wt7DXpWdi - Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) 19 ianuarie 2021

Erik Sabo a fost foarte aproape sa vina in Romania in 2016. Potrivit Digi Sport, acelasi moment, echipa la care evolua, PAOK Salonic, a dorit sa il includa pe slovac in tranzactia in urma careia Fernando Varela a plecat de la FCSB la Salonic .