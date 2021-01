EXCLUSIV | Sumudica are numai cuvinte de lauda la adresa lui Maxim: "Sunt mandru ca am lucrat cu el!" Ce spune despre interesul fortelor din Turcia pentru mijlocasul roman

Alexandru Maxim este unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai lui Gaziantep Gazisehir in acest sezon.

Mijlocasul roman de 30 de ani a inscris 10 goluri in 18 meciuri in acest sezon in Superliga turca si a contribuit din plin la parcursul excelent al fostei echipe a lui Marius Sumudica, situata in acest moment pe locul 4 in clasament.

Omul care l-a adus pe Maxim la Gaziantep, Marius Sumudica, a vorbit la emisiunea Ora Exacta in Sport despre evolutiile excelente ale internationalului roman.

"Este un jucator dorit de fortele din Turcia. A crescut foarte mult cu mine, in 33 de meciuri a marcat peste 17 goluri, inseamna foarte mult. Este un lider de echipa, un baiat care mi s-a parut introvertit la inceput, dar m-am inselat.

Un jucator caruia am reusit sa ii intru la inima, sa-l urc la capacitatea lui maxima si sa intre in atentia granzilor din Turcia. Sunt mandru ca am lucrat cu el si ca am putut sa imi pun amprenta pe urcarea lui in cariera", a spus Sumudica la PRO X.