Varianta Djokovic a picat, dar Sumudica a pus ochii pe alt jucator din Liga 1! Constantin Budescu, dorit de Rizespor! Ce scriu turcii

Marius Sumudica a preluat-o pe Rizespor si a anuntat ca va aduce cateva intariri pentru lotul echipei.

Transferul lui Damjan Djokovic la Rizespor ar fi picat, mijlocasul lui CFR Cluj avand deja o intelegere semnata cu Kayserispor.

Printr-o interventie in direct la Ora Exacta in Sport, Sumudica a spus ca alegerea dintre Rizespor si Kayserispor este in mainile lui Djokovic:

"Am fost intrebat de el, am spus ca un jucator bun. Eu tot timpul am incercat sa ajut cluburile din Romania. In momentul de fata, probabil va alege cea mai buna solutie pentru el. Ori sa mearga la Kayserispor, ori sa mearga la Rize", a spus Sumudica la PRO X.

Pagina de Twitter 'Tribun Ajans' din Turcia anunta ca Rizespor s-a reorientat si este gata sa faca o oferta pentru Constantin Budescu.

Contractul lui Budescu cu Astra a intrat in ultimele 6 luni, insa Ioan Niculae dezvaluia ieri ca a ajuns la o intelegere de prelungire cu mijlocasul:

"I-am propus un contract pe un an si jumatate sau pe doi ani, dar pana la urma il facem pe cat vrea el. Mi-a spus ca daca ii dau banii in doua parti, accepta propunerea mea. Eu sunt bucuros ca Budi mi-a spus ca accepta sa continue la Astra, iar acum urmeaza sa facem actele. Astept sa facem actele", spunea Ioan Niculae.

Cu toate acestea, daca Rizespor ii va face o propunere tentanta lui Budescu, fotbalistul s-ar putea razgandi.

"Nu am niciun contract pe masa, daca-l aveam vi-l aratam. Am discutat ceva cu patronul echipei, dar ceva amical despre o prelungire. Daca va fi ceva de la Steaua, de la oricare echipa, voi discuta", spunea Budescu dupa Astra 1-1 Craiova.