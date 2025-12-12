Sorin Cârțu, președintele de onoare al oltenilor, a reacționat dur la finalul partidei, vizibil iritat de momentul psihologic al meciului: penalty-ul ratat de Anzor Mekvabișvili în prima repriză.



„Sorinaccio” l-a criticat pe mijlocașul georgian pentru modul superficial în care a tratat lovitura de pedeapsă din minutul 38, moment care ar fi putut schimba soarta calificării.



„Nu vreau să fac analiză, să vorbească jucătorii şi antrenorii. Au fost atâtea momente pe care nu le-am exploatat în joc. Cum să baţi penalty cu câţiva metri de elan?! Nu pot accepta. Cum am aşteptat evenimentul ăsta şi ce aşteptări aveam!”, a răbufnit Cârțu la Prima Sport.

Cârțu, dezamăgit de Cicâldău



Dincolo de execuția lui Mekvabișvili, care a șutat peste poartă, Cârțu s-a arătat dezamăgit de faptul că Alexandru Cicâldău, căpitanul și liderul echipei, nu și-a asumat responsabilitatea de a executa lovitura de pedeapsă într-un moment de maximă tensiune și a lăsat totul la mica înțelegere pe gazon.



„Aş fi avut alte pretenţii de la Cicâldău la ce reprezintă în echipa asta şi nu credeam că stabilesc el şi Anzor cine bate penalty-ul”, a mai spus Cârțu.



După ratarea de la punctul cu var, Sparta Praga le-a pedepsit rapid pe gazde. Fostul rapidist Albion Rrahmani și Rynes au adus victoria cehilor, golul spectaculos al lui Nsimba fiind insuficient pentru a salva un punct. În urma acestui rezultat, trupa lui Filipe Coelho rămâne cu 7 puncte și joacă totul pe o carte în ultima etapă, la Atena, împotriva lui AEK (18 decembrie).



Aceasta este prima înfrângere de la venirea antrenorului portughez Filipe Coelho la Universitatea.

