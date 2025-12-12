După runda a cincea, opt formații sunt deja sigure că vor continua parcursul european, fie direct în optimile de finală, fie în play-off-ul pentru accederea în această fază.



Strasbourg este, până în acest moment, singura echipă care și-a asigurat matematic prezența directă în optimile de finală.

Alături de francezi, alte șapte cluburi și-au garantat calificarea în fazele eliminatorii, indiferent de rezultatele din ultimele două etape.



Este vorba despre AEK Atena, FSV Mainz 05, Rakow, Rayo Vallecano, Samsunspor, Șahtior Donețk și Sparta Praga.



Trei „tricolori” și-au asigurat prezența în fazele eliminatorii



Astfel, trei „tricolori” sunt deja siguri de prezența în fazele eliminatorii ale Conference League.



Răzvan Marin, la AEK Atena, Bogdan Racovițan, la Rakow, și Andrei Rațiu, la Rayo Vallecano, au bifat minute în meciurile disputate în această etapă și își vor continua parcursul european alături de echipele lor.



Rakow, formația lui Bogdan Racovițan, e neînvinsă după cinci etape, cu trei victorii și două rezultate de egalitate.



La poli opuși, mai multe cluburi au fost eliminate matematic din competiție, indiferent de ce se va întâmpla în ultimele runde.



Printre acestea se numără Dinamo Kiev, Hacken, Slovan Bratislava, Aberdeen, Shelbourne, Hamrun Spartans și Shamrock Rovers.

