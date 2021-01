Sumudica, moment de sinceritate MAXIMA! "Va trebui sa ma cenzurez. Fac greseli care nu sunt demne de un antrenor!" Ce planuri are romanul

In urma cu doua saptamani, Marius Sumudica s-a despartit de Gaziatept, echipa care a fost la un moment dat si pe primul loc in Turcia.

Dupa aceasta despartire, fostul antrenor de la Astra nu a stat prea mult e ganduri si a semnat cu Rizespor, echipa care a distrus-o azi pe Gaziantept, scor 3-0.

"Sumi" a avut un moment de sinceritate maxima si a recucoscut ca iesirile pe care le are dupa meci ii afecteaza mult cariera de antrenor. Marius Sumudica a spus ca se va cenzura si are ca obiectiv personal sa ajunga la o echipa puternica.

"Asta este adevarul, sunt un tip care ma manifest si lucrul asta nu imi face bine. Eu cred ca daca nu aveam astfel de manifestari in cariera mea, eram foarte departe in cariera mea de antrenor. Mi-a fost spus asta de oameni de fotbal din Turcia. De catre Mircea Lucescu, care a vorbit cu oameni din Turcia. Singurul lucru care ma trage inapoi, este ceea ce fac dupa partide, Dar in rest, sunt cel mai bun antrenor din Turcia, in opinia unor baskani, care au vorbit cu Nea Mircea. Va trebui sa ma cenzurez. Sunt tanar, am 49 de ani.

E adevarat, sunt greselile mele. Nu sunt demne de un antrenor care vrea sa mearga mai departe si sa evolueze in cariera. Am nevoie de oameni care sa imi dea un anumit echilibru si in mare parte i-am gasit in staff. Incerc sa ma schimb. Am ajuns la Rize. Trebuie sa fac lucrurile ca atare. Si sper ca in scurt timp sa ajung la o echipa mare, pentru ca simt ca pot face lucrurile astea", a declarat Marius Sumudica pentru DigiSport.

