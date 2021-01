BREAKING NEWS | A SEMNAT HARUT! Negocieri timp de 5 ore in aceasta seara! Prima reactie a noului jucator de la FCSB: "Sunt puternic, joc oriunde! Nu ma tem de nimic"

Harut s-a inteles cu FCSB si a devenit oficial jucatorul liderului din Liga 1!

Au fost tratative intense in aceasta seara intre jucator si conducatorii FCSB. Conform informatiilor www.sport.ro, negocierile finale s-au intins pe durata a nu mai putin de 5 ore. Harut (21 de ani) e incantat de mutarea la FCSB. A dat primele declaratii la baza din Berceni a clubului. Harut spune ca nu se teme de concurenta de la noua echipa si ca a venit sa joace pe orice post i se va cere.

"Am rezolvat, sunt bucuros. Este un moment foarte important pentru cariera mea, am trait cu intensitate putin mai mare momentele astea. E un pas inainte in cariera mea, sper sa fie OK, sa arat ce am demonstrat si la Botosani si sa merg doar in sus. Sunt pregatit sa joc pe orice post, incerc sa-mi fac treaba oriunde. Astept cu nerabdare sa incep. Marius Croitoru e un om cu care ma sfatuiesc de foarte mult timp, m-a impins doar spre bine. O sa-l ascult si de acum incolo. Mi-a zis sa fac ce simt eu in primul rand, ca e un pas inainte in cariera mea. Concurenta te face mai bun. Nu mi-e teama de asa ceva, sunt puternic si nu ma tem de nimic", a spus Harut.

FCSB va plati 700 000 de euro in schimbul lui Harut. Botosaniul pastreaza si 20% din drepturile de transfer ale fotbalistului.